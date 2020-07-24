شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتوسع فى مساحة الرقعة الخضراء داخل النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة الأعضاء بنادى أسوان الرياضى تنجيل مساحة 600 متر بهدف زيادة الرقعة الخضراء بحديقة أعضاء النادى وإضافة مساحة جديدة تتيح لأعضاء النادى الفرصة فى الاستمتاع بأوقاتهم، ولتطبيق التباعد الاجتماعى بشكل أفضل للوقاية من كورونا، ومن المقرر أن تكون الحديقة الجديدة جاهزة لاستقبال الأعضاء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

في سياق آخر، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان مواجهة فريق وادى دجلة وديا يوم 29/7 بدلا من مواجهة نادى الزمالك، كما كان مقررا من قبل، نظرا لتواجد فريق الزمالك بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 30/7.

ويستعد أسون لخوض عدة مباريات قوية خلال أغسطس المقبل، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن جدول استئناف الدوري الجاري، والذي توقف لفترة طويلة استغرقت 147 يومًا منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يستهل أسوان مبارياته في 9 أغسطس أمام مصر المقاصة، وجاء جدول مباريات أبناء الجنوب كالتالي:

ـ أسوان x المقاصة.. يوم 9 أغسطس ..على استاد المقاولون العرب

ـ أسوان x نادي مصر ..يوم 13 أغسطس..على استاد اتحاد الشرطة

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ـ أسوان x الأهلي ..يوم 17 أغسطس ..على استاد القاهرة

ـ أسوان x المقاولون العرب ..يوم 21 أغسطس ..على استاد اتحاد الشرطة

ـ أسوان x إنبي..يوم 25 أغسطس... على استاد بتروسبورت

وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن أوميد أوكري لاعب الفريق والذى تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي مع استئناف الموسم الجارى فى 6 أغسطس، سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التأهيل على الأكثر بعد خوض فترة التأهيل، التي يتقدم فيها اللاعب بشكل ملحوظ، وأضاف عبد الغفار أن أحمد عبد الظاهر المصاب بالصليبى أيضا لن يلحق بالموسم الجارى، مشيرا إلى أنه يخضع للعلاج خارج النادى.

فيما يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.