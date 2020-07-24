شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يتوج بالسوبر السعودى أمام اتحاد جدة وتألق عبدالواحد السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2003، توج نادى الزمالك بلقب كأس السوبر المصرى السعودى، بعد فوزه على حساب اتحاد جدة السعودى بركلات الترجيح 2-1، بعد تعادلهما سلبيا باستاد القاهرة، جاء تشكيل الزمالك بقيادة البرتغالى نيلو فينجادا مكونا من: عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، بشير التابعي، محمد صديق، مدحت عبد الهادى (محمود محمود)، طارق السيد، أحمد صالح، تامر عبدالحميد، طارق السعيد، حازم إمام الكبير (عبدالحليم علي)، حسام حسن (ٍسامح يوسف).

سجل للزمالك فى ركلات الترجيح كل من سامح يوسف، ومحمد صديق الركلتين الثالثة والرابعة، فى حين أهدر أول ركلتين طارق السعيد، ومحمود محمود، وتصدى عبد الواحد السيد لثلاث ركلات ترجيح، وذهبت الرابعة خارج الملعب.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

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على مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.