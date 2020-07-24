شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 قرارات فاشلة في المستطيل الأخضر باعتراف مشاهير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرارات الفاشلة كانت شعار بعض مشاهير الكرة المصرية في اعترافات العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره بعدما خرج كل منهما في تصريحات يعلن فيها ندمه على قرار خاطئ تسبب فى تحويل مساره بعالم الساحرة المستديرة وهو مانرصده فى السطور التالية..

*أحمد كشرى

اعترف أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، أن رحيله عن الأهلى كان أكثر قرار خاطئ فى حياته، مؤكداً أنه لو عاد به الزمن لن يرحل عن القلعة الحمراء، وقال كشرى في تصريحات إذاعية "لو رجع بى الزمن مكنتش همشى من الأهلى، سجلت 63 هدفاً فى 3 سنوات لعب بالقلعة الحمراء، ومسئولو النادى كانوا متمسكين بى ولكن كنت أملك عرض احتراف ألمانى وكان نفسى أحترف فقررت الرحيل بس كل ما افتكر هذا القرار أشعر بالندم الشديد على اتخاذه فلقد كان غلطة عمرى بجد".

محمد صديق

فيما أبدى محمد صديق مدافع الأهلي الأسبق، ندمه على اتخاذ قرار الانتقال للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الزمالك، بعدما لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء لعدة سنوات خلال مطلع الألفية، قبل أن ينتقل للأهلي عام 2006، ليفجر موجة من الغضب الأهلاوى تجاه اللاعب حيث اتهمه الكثيرون بالتقليل من المارد الأحمر صاحب الرصيد الأكبر في بطولاته مع الساحرة المستديرة .

وقال محمد صديق في تصريحات تليفزيونية: "لم أندم على لعب الكرة في الأهلي لأنه نادي كبير ويصنع تاريخ أي لاعب، لكني ندمت على التفكير في اللعب للأهلي، بسبب ما عانيت منه بعد الاعتزال في النادي".

عصام الحضرى

أما عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، فقال: "أنا محسوب على النادي الأهلي، لعبت في دمياط ٦ سنوات، وفي الأهلي لعبت 14 عامًا، وبالتالي أنا من أبناء النادي الأهلي، عمري كله في القلعة الحمراء".

وعن فترة لعبه القصيرة للزمالك قال: "انتقلت له كلاعب محترف، ولم أوفق معه. لم تكن الظروف جيدة وشعرت بأن وجودي سيحدث مشاكل، أتمنى محو فترة لعبي مع الزمالك من تاريخي، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".

هذه التصريحات فجرت موجة من الغضب داخل القلعة البيضاء حيث خرج لاعبون سابقون يهاجمون السد العالى قبل أن يتدخل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ويقنع الحضرى بالاعتذار للقلعة البيضاء.

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طارق السعيد

أكد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه أخطأ في حق نفسه وحق الزمالك عندما قام بالتوقيع للأهلي وأتم انتقاله للأهلي بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وقال طارق السعيد عبر قناة الزمالك أن هناك أسباب دفعته للانتقال للأهلي وفي مقدمتها انه انتظر تجديد تعاقده في الزمالك لمدة 3 اشهر ولم يتحدث معه أحد في الوقت الذي قامت إدارة النادي بتجديد عقد 4 لاعبين معه في الفريق.

وشدد طارق السعيد علي ان إدارة الزمالك وقت أن كان لاعبًا في صفوف الأبيض لم تقدره وهو الأمر الذي دفعه للتوقيع إلي الأهلي مضيفًا أنه لا يقبل أن يشكك أحد في انتماءه للزمالك، كما قال طارق السعيد: قعدت مع مرتضى منصور في شهر 5 ولكن كنت مضيت مع الأهلى، مضيفًا تركت جلسة مرتضى منصور بداع أنى نازل أشترى حاجة علشان مينفعش أمضى لناديين.

جمال حمزة

وعلى نفس الوتيرة كشف جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، كواليس ندمه وتراجعه عن اللعب للأهلى منذ سنوات بعيدة، عندما كان لاعبًا في صفوف الجونة.

وقال جمال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية: بعد نهاية عقدي مع الزمالك، توجهت للاحتراف في ماينز لمدة 6 أشهر، قبل العودة إلى مصر من بوابة الجونة، لاستقر فيه لمدة سنة قبل الانتقال إلى الزمالك الموسم الجديد.

وأضاف: تفاجئت بعدم حديث مسئولي الزمالك معي عقب نهاية الموسم، فبحثت عن مستقبلي وبدأت أنظر للعروض المقدمة، واخترت الأهلي لأنه كان العرض الأفضل بالنظر إلى الفوز بالبطولات.

وتابع: لم أتحمل تواجدي في الأهلي بسبب ارتباطي في الزمالك، ما فعله حسام وإبراهيم حسن كان موقفًا بطوليًا منهم، ولكن أنا لم أستطيع، ولذلك رغبت في الرحيل فورًا، ومجلس إدارة الأهلي وقتها لم يقف أمامي، وتقبل موقفي وانتهت الأمور في سهولة، قبل أن أعود إلى الجونة من جديد.