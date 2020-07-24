شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن وصول السماعات الجديدة للحكام قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية تسلمت 10 أطقم سماعات حديثة للحكام استعدادًا لاستخدامها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز، مضيفًا أن السماعات على أعلى مستوى وسوف يتم استخدامها فى مباريات الدورى القادمة بعد شكاوى الحكام من السماعات القديمة والتشويش أثناء المباريات، لذا تم استقدام السماعات الجديدة لاستخدامها مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

في شأن مختلف، كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة ما يتردد حول وضع بند فى اللائحة الجديدة يفيد بحصول أعضاء الجبلاية على رواتب شهرية نظير العمل فى اتحاد الكرة والتفرغ لهذا الأمر، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن مندوبة "فيفا" من طلبت وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة أسوة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث يحصل أعضاء مجلس ادارة الفيفا على رواتب شهرية.

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللجنة الخماسية بالاتفاق مع مندوبة الفيفا اتفقوا على وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة، على أن يكون القرار النهائى للجمعية العمومية للجبلاية التى ستصوت على بنود اللائحة الجديدة.

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فيما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السماح لـ15 فردًا فقط بحضور مباريات الدورى العام التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، هم أعضاء مجالس إدارة الأندية، كما سيتم تقليص أعداد الحاضرين من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع تطبيق التباعد على مقاعد البدلاء، فى ظل الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى أغسطس المقبل، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضى بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 أشهر وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.