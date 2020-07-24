تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يفتتح الأهلي أولى مبارياته الودية بعد غياب لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمواجهة سموحة استعداداً لاستئناف الدوري. وتقام المباراة على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة الساعة الخامسة مساءاً وتنقلها قناة "أون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف. ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلي ثنائي سموحة البوركيني محمد كوفي، والأوغندي ديريك نسامبي.

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