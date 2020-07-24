عودة الأهلي.. الجماهير تترقب ظهور طال انتظاره أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد

بعد غياب لأكثر من أربعة أشهر، يعود النادي الأهلي من جديد للظهور في مباراة ودية أمام فريق سموحة استعداداً لاستئناف الدوري.

الظهور الأخير للأهلي كان أمام سموحة يوم 11 مارس الماضي قبل أن يصدر مجلس الوزراء توصيات لوزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الأهلي عاد للتدريبات منذ أيام، وبات مستعداً لخوض المباريات الودية قبل نحو أسبوعين من تاريخ أول مباراة له مع استئناف مسابقة الدوري الممتاز الذي يتصدره باكتساح.

العملاق الأحمر خاض 17 مباراة في مسابقة الدوري حقق خلالها الانتصار في أول 16 مباراة، ولم يتعادل سوى في أخر ظهور له أمام سموحة الذي نجح في إيقاف سلسلة الانتصارات.

وتعرض الأهلي لضربة قبل يوم واحد من مواجهة سموحة بإعلان إصابة لاعبه حمدي فتحي بفيروس كورونا، ليتم عزل اللاعب عن الفريق لتلقي الراحة والعلاج المناسب.

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ولم تؤثر إصابة حمدي فتحي بالوباء العالمي على إقامة مباراة الأهلي أمام سموحة حيث أكد الفريقين خوض المباراة دون مشاكل، مع عدم ظهور أي أعراض على أي من أفراد الفريقين.

وكان سموحة قد أعلن من قبل عن إصابة اثنين من أفراده بفيروس كورونا، لكن كل اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة لم يعانوا من أي أعراض، ما يشير إلى استقرار الحالة وقرب الشفاء.

ويسعى الأهلي للاستفادة من ودية سموحة لكي يتوصل السويسري رينيه فايلر إلى التشكيل الأمثل باختيار اللاعبين الأكثر لياقة فنياً وبدنياً بعد فترة توقف طويلة لاستكمال المسيرة المبهرة في الدوري والإعداد المناسب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الأهلي في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013، لكنه يواجه منافسة شرسة في نصف النهائي من الوداد المغربي، وفي النهائي سيكون عليه الاصطدام بالرجاء المغربي أو مواطنه الزمالك من أجل اللقب التاسع.

يُذكر أن فريق سموحة كان قد خاض ودية أمام الزمالك تعرض خلالها للخسارة (5-1)، بينما لم يخوض النادي الأهلي أي مباراة ودية وستكون مواجهة الفريق السكندري هي الأول ضمن تحضيرات استئناف الموسم.

وستقام المباراة الودية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد مختار التتش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بوسط القاهرة دون حضور جماهيري.