تعرف علي موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية .. والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة أولى تجاربه الودية أمام فريق سموحة استعداداً لاستكمال بطولة الدورى ومواجهة إنبى التى تقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل.
موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية
تنطلق مباراة الأهلي وسموحة الودية إستعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعدالمباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة
تنقل مباراة الأهلي وسموحة الودية استعداداً لإستئناف بطولة الدوري الممتاز، عبر قناة أون سبورت.
ويلعب الأهلى ضد سموحة السكندرى مساء اليوم على ملعب مختار التتش وسط إجراءات احترازية مشددة يفرضها مسؤولو القلعة الحمراء خاصة بعدظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى سموحة، قبل أن تتأكد إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بالفيروس.
وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مع الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حماده صدقى من أجل الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وتطور حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السكندرى.
كما أكد حمادة صدقي عدم صحة ماتردد عن إمكانية الغاء المباراة مشيراً الي تمسكه علي خوض اللقاء، وثقته في اتخاذ الأهلي لكافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
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