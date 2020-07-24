لجنة التخطيط توصي بعودة أحمد ياسر ريان للأهلي

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بعودة اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم المنتخب الأولمبى، والمعار لنادى الجونة لنهاية الموسم الحالى. أبدت اللجنة إعجابها بما يقدمه ريان مع الجونة خلال الموسمين الماضى والحالى، وطلب منحه الفرصة فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بعدما اكتسب الخبرات فى تجربة الإعارة. الموسمين الماضى والحالى، وطلب منحه الفرصة فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بعدما اكتسب الخبرات فى تجربة الإعارة. فى المقابل، عقد فايلر جلسة مطولة مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق أبدى خلالها بعض الملاحظات الفنية على أداء اللاعب فى الفترة الأخيرة من التدريبات. مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق أبدى خلالها بعض الملاحظات الفنية على أداء اللاعب فى الفترة الأخيرة من التدريبات. ووضع فايلر بعض الملاحظات للاعب السنغالى من أجل تطوير أدائه ومستواه فى الفترة المقبلة وحجز مكان أساسى فى التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر.

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