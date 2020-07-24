عرض فرنسي يهدد انتقال موليكا للأهلي

أصبحت صفقة انتقال اللاعب الكونغولى جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبى للنادى الأهلى، مهددة بالفشل بعدما دخل فريق ليل الفرنسى منافسًا قويًا للفوز بالصفقة. قدم ليل عرضًا مبدئيًا للفوز بخدمات موليكا، خصوصًا بعد متابعة تألقه فى دورى أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالى، ونال اللاعب إعجاب مسئولى النادى الفرنسى الذين أبدوا رغبتهم فى ضم اللاعب. بخدمات موليكا، خصوصًا بعد متابعة تألقه فى دورى أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالى، ونال اللاعب إعجاب مسئولى النادى الفرنسى الذين أبدوا رغبتهم فى ضم اللاعب. طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ضرورة التعاقد مع موليكا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، خصوصًا أن الفريق يعانى فى هذا المركز من وجود قناص يستغل الفرص المتاحة له.

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