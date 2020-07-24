رياضة | الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الزمالك التخلص من خدمات ثلاثي الفريق الأجانب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، تمهيداً لضم صفقتين جديدتين.

وبحسب مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن الجهاز الفني بنادي الزمالك، قرر التخلص من خدمات الثلاثي الأجنبي المعار حميد أحدا ورزاق سيسيه ومعروف يوسف.

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ويلعب معروف يوسف معاراً لنادي المقاولون العرب، ورزاق سيسيه مع الإتحاد السكندري، بينما يلعب حميد أحدادا معاراً للرجاء البيضاوي المغربي.

ويريد نادي الزمالك تحقيق أقصى استفادة مادية من وراء بيع الثلاثي، بالإضافة لقدرة النادي على قيد صفقتين جديتين، خلال الفترة الحالية.

ويقترب نادي الزمالك من ضم الظهير الأيمن حمزة المثلوثي، نجم نادي الرياضي الصفاقسي التونسي، والجناح الأنجولي آري بابل، نجم نادي أول أغسطس الأنجولي.