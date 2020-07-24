رياضة | سرقة منزل نجم ليفربول أثناء الاحتفال بلقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سرقة منزل نجم ليفربول أثناء الاحتفال بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء، وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

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وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق.

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشيلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وتعرض منزل مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني للسطو أيضاً خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونخ بطل ألمانيا في فبراير من العام الماضي.