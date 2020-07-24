رياضة | الزمالك يفتح باب المفاوضات من جديد مع المصري لضم وادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفتح باب المفاوضات من جديد مع المصري لضم وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبت الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعادت المفاوضات من جديد مع وادي بشكل قوي، وذلك بعدما اوصي كارتيرون ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.

وقد اتفق مسؤولي الزمالك نع اللاعب ووكيله بجميع التفاصيل، ويتبقي القرار النهائي لإدارة الفريق البورسعيدي من أجل حسم الصفقة.

وتمكن صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات.