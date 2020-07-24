شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة الوديات اليوم بمواجهة سموحة قبل عودة "دوري كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري الطويلة التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، ويخوض الآلي مباراة قوية اليوم أمام سموحة بملعب التتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها في أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق أكثر من هدف في ودية سموحة اليوم يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدي فتحي العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

ويطمأن فايلر كذلك على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية وأبرزها عربي بدر ومحمد فخري ، ويحاول الجهاز الفني كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضاً .