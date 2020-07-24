شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: سأحاول بشدة من أجل ضم محمد صلاح لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأوليمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: «محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن اذا نادييه رفض فلن نتمكن من ضمه».
وعن انضمام تريزيجيه، أشار غريب: «هو لاعب عالمي وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية».
وقال إنه سيبذل محاولات كبيرة من أجل ضم محمد صلاح لأولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: «نحن نحاول مع ليفربول من أجل ضم اللاعب ولكن من الوارد أن يقوم الريدز برفض الطلب».
وشدد: «اذا رفض ليفربول فسنقوم بالضغط والعديد من المحاولات فهو لاعب مهم للغاية وجاهز للسفر بنفسي لإقناعهم».
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