شكرا لقرائتكم اليوم .. الأهلي يخوض أولى تجاربه الودية بمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري الطويلة التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي تقريباً بسبب "جائحة" كورنا التى إجتاحت العالم كله ، ويخوض الالي مباراة قوية اليوم أمام سموحة بملعب التتش في إطار إستعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر إستئنافها في أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة أنبي يوم 9 أغسطس ، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق أكثر من هدف في ودية سموحة اليوم يأتي في مقدمتها الإطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديداً حمدي فتحي العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

ويطمأن فايلر كذلك على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والإستبعاد من الحسابات الفنية ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية وأبرزها عربي بدر ومحمد فخري ، ويحاول الجهاز الفني كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل إستئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضاً .