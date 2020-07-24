شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كل الأندية تسلمت الكرة الموحدة استعدادًا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن أن جميع أندية الدورى الممتاز تسلمت بالفعل الكرة الموحدة ويتم التدريب حاليًا بها استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، موضحًا أن الجبلاية تسلمت 1000 كرة من الشركة الراعية للجبلاية وتم تسليمها للأندية حيث ستقام بها مباريات الدورى العام المتبقية.

فى شأن مختلف، أيد مسئولو اتحاد الكرة فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الذى أعلن مؤخرًا توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على الأندية معاقبة اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية، خاصة أن اتحاد الكرة رصد مؤخرًا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين فى المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وبالغرف، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين خلال الأيام الماضية.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بالتشديد على تنفيذ الاجراءات الطبية فى المعسكرات بكل حزم، وفى حالة استهتار اللاعبين يتم توقيع غرامات مالية على أى لاعب لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية.

وقال رئيس نادى سموحة فرج عامر، إنه سيتم فرض عقوبات مالية على كل لاعب يصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف مبالغ كبيرة على المعسكرات المغلقة ويتم عمل مسحة كل 5 أيام، مشيرا إلى أن هناك 2 من اللاعبين الأفارقة أصيبوا بالفيروس، وأحدهما هو اللاعب البوركينى محمد كوفى وسيتم فرض عقوبة عليهما.

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وأضاف رئيس سموحة: "النادى مهتم باللاعبين ويقدم لهم كل حاجة واهتمام صحى كبير، وقافل عليهم علشان محدش يتصاب، ولو حد اتصاب يبقى هو خرج واختلطت واتصاب وده غير مقبول تماما". وأوضح أن مباراة فريق سموحة أمام النادى الأهلى ستقام فى موعدها غدا الجمعة.

وكان المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أكد أن لاعبى الفريق السكندرى جاهزين لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والالتزام بمواعيد المباريات التى تم نشرها اليوم من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة.

وأوضح فرج عامر خلال، تصريحات صحفية، أن استكمال بطولة الدورى الممتاز أمر حتمى لا مفر منه والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.