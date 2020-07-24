شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية للخطيب للاطمئنان على العملية الإنشائية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل جهود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لمتابعة عملية الإنشاءات في الفروع الثلاثة حيث يُكثّف الخطيب جولاته في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد من أجل الاطمئنان على العملية الإنشائية وحرض رئيس النادى على القيام بجولة تفقدية في فرع مدينة نصر الأربعاء الماضي للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة إنجاز المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن الخطة الإنشائية التى وضعها مجلس الإدارة لتقديم أفضل الخدمات التى تليق بعضو الجمعية العمومية لنادى القرن الأفريقي، وحرص الخطيب على متابعة الأعمال الخاصة بأسوار النادى الجديدة التى تأتى استكمالاً للبوابة الرئيسية التى تم افتتاحها فى وقت سابق، كما تفقد الخطيب أرض الجراج السطحى الجديد الذى تتواصل أعمال تشييده حاليًا بهدف إنجازه فى أقرب وقت لإنهاء أزمة تكدس السيارات.

من جانبه، كشف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، تفاصيل الجولة التفقدية للكابتن الخطيب اليوم، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع فى مخطط إنجاز كل المشروعات الإنشائية داخل فرع مدينة نصر والتى تسير بالتوازى مع العديد من المشروعات الإنشائية الأخرى التى يشهدها مقر النادى بالجزيرة وفرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس، وأضاف أن الخطيب تفقد اليوم أعمال التشييد والبناء الجديدة للبوابة الرئيسية بشارع حسن مأمون بالإضافة إلى أرض الجراج الجديد الذى تتواصل الأعمال فيه لإنجازه فى أقرب وقت.

وأوضح أنه بعد الحصول على كل الموافقات الخاصة بالجراج الجديد حصل النادى أيضا على المجسات الخاصة بالجراج الذى يسع 665 سيارة وتشهد الأيام المقبلة الحصول على المقايسات الخاصة بالمشروع مع تزويد الجراج بأعمدة الإنارة عقب الموافقات الخاصة بذلك، وأشار المهندس سامح على كامل إلى أن مشروع إنشاء الجراج يتضمن أيضًا نقل عدد من الملاعب الخاصة بالأعضاء إلى مكان آخر خلف مجمع حمام السباحة من أجل استغلال هذه المنطقة فى إنجاز المشروع الضخم الذى يعد أحد أهم المشروعات الإنشائية التى يستهدفها مجلس الإدارة لخدمة أعضاء النادي.

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وقال المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، إن الأعمال متواصلة أيضًا فى البوابة الفرعية، حيث تشهد الفترة الحالية وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تشمل أيضاً أكاديمية النادى الأهلي، من خلال تغيير أرضية الملاعب التى كانت نجيلاً صناعيًا، بالإضافة إلى تدشين العديد من المدرجات الجديدة وتوفير أماكن خاصة لأَولياء أمور اللاعبين وإقامة لاند سكيب، وهذا المشروع أيضا قارب على الانتهاء.

وذكر المستشار الهندسى لمجلس الإدارة أن جميع المشروعات الإنشائية فى مقر النادى بالجزيرة وتحديداً أعمال التشييد الخاصة ببوابة النادى الرئيسية على المرسى وفروع النادى المختلفة تتم بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالفروع الأخرى، مؤكدًا أن الأعمال مستمرة ولا تتوقف من أجل إنجاز هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.