شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع المقاولون على تسديد قيمة صفقة طاهر على 12 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على تسديد صفقة طاهر محمد طاهر على مدار 12 شهرًا، فيما سيتم دفع قيمة أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجارى مقابل 25 مليون جنيه، ورغم أن الأهلى أعلن عن الصفقة قبل أسبوعين تقريبًا بشكل رسمى وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلى عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالى مازال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة فى أكتوبر المقبل.

في الوقت الذي أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر بقطع فى الرباط الصليبى فى وقت سابق، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأضاف عبد الغنى: طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة فى الرباط الصليبى كل ما تعرض له هو قطع فى غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعى وعاد وشارك مع الفريق دون أى مشكلة".

أضاف عبد الغني: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب فى مصر فى الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أى إصابة مزمنة، ويتعرض للإصابات العضلية التى يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس لعيب فى اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعًا إلا بعد الشفاء التام من إصابته

وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلى بداية من الموسم المقبل مقابل 25 مليون جنيه، منهم 5 ملايين سيتم سدادها حال حدوث شروط معينة، بالإضافة إلى أن العقد يمنح المقاولون العرب الحق فى الحصول على نسبة 20% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

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