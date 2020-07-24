شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة يومين ويبدأ معسكر أكتوبر بعد غدٍ الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبو الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين وهما اليوم وغدًا، بعد انتهاء معسكر الفريق الذي كان مقامًا في برج العرب وتخلله مباراتان وديتان أمام سموحة وبيراميدز، حيث يحصل اللاعبون علي الراحة لمدة 48 ساعة علي أن يعودوا للتدريبات مرة أخري يوم الأحد المقبل قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر.

فيما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه حراس مرمي الزمالك الأربعة في معسكر برج العرب المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث ابدي كارتيرون اعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التي يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون عن أن مستوى محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحي في معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

من ناحية أخري تحدث أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك عن المغربي حمدي أحداد لاعب الزمالك المعار إلي الرجاء المغربي، وموقفه من استمراره مع فريقه حتي نهاية الموسم في ظل الاضطراب الذي سيطر علي معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروي، وقال المشرف علي الكرة في الزمالك لجريدة البطولة المغربية: "عقد الإعارة الذي أبرمناه الصيف الماضي مع نادي الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادي المغربي بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة في تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم في تفعيل بند شراء عقد أحداد".

وأضاف امير مرتضي للجريدة المغربية : "النادي المغربي أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة. لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا في حاجة إلى خدماته، والفصل المضمن في العقد لا يقبل أي تأويل، إذ يقضي بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو"، يضيف المسؤول الزملكاوي.

فيمات أشار التقرير الي وصول خطاب لنادي الرجاء الرياضي من الزمالك ، يطالب من خلاله بعودة لاعبه المغربي بعد انتهاء فترة إعارته لموسم واحد بتاريخ 30 يونيو الماضي، فيما يود النادي الأخضر استمرار جناحه صاحب 25 سنة إلى نهاية الموسم الكروي بسبب التوقف الاضطراري جراء فيروس كورونا المستجد.