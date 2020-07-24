شاهد.. ترامب يلعب "بيسبول" في البيت الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس بتوقيت واشنطن، على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو وهو يلعب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بعد نهاية المؤتمر الصحفي لعبة البيسبول. وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية.
وظهر ترامب في الفيديو، وهو يتبادل كرة البيسبول مع ماريو ريفيرا، أحد لاعبي قاعة مشاهير البيسبول في الولايات المتحدة، تمهيدا لبداية موسم الدوري الرئيسي لعام 2020 الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وخلال حديث بين ريفيرا وترامب،قال الرئيس الأميركي إن عودة دوري البيسبول مهم للغاية مع إعادة فتح البلاد من جديد بعد التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب، الذي منح ريفيرا وسام الحرية الرئاسي العام الماضي: "لقد كنت أعظم مخلص على الإطلاق. لقد كان لديك الملعب الذي كسرت فيه الكثير من الأرقام".
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