رياضة | ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي ليفربول الإنجليزي منذ يومين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي عقب مباراة الفريق ضد نادي تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.

2. داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.

3. بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.

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4. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

5. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

6. ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.

7. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

8. أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

9. راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

10. هاري كين، توتنهام هوتسبير، 17 هدفًا.