رياضة | موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل فى ختام الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل فى ختام الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مباراة قوية تجمع بين نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض ونظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج فى ختام الموسم الجاري .

وتوُج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد غياب طويل دام لثلاثون عام وتسلم الكأس عقب الفوز على تشيلسي الجولة الماضية .

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موعد مباراة نيوكاسل وليفربول بالدوري الانجليزي البريميرليج

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد القادم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 96 بينما نيوكاسل فى المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة .