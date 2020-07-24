رياضة | فرج عامر يدعم شوبير لرئاسة اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر يدعم شوبير لرئاسة اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة عن رأيه فى انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم القادمة والذي من المرجح أن تكون بين أحمد شوبير نجم كرة القدم المصرية السابق وهانى أبوريدة رئيس الأتحاد السابق.

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة على مساندة أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة السابق أمام هاني أبو ريدة المُرشح المُحتمل على رئاسة إتحاد الكرة في الإنتخابات القادمة .

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن أبو ريدة خذلنا في أحد السنوات عندما طالبنا بحكام أجانب في أحد مباريات الدوري وأيضاً مجلس إتحاد الكرة السابق لم يُقدم المنتظر منه في فترة رئاسته للجبلاية خاصة في بطولة افريقيا التي أقيمت في القاهرة .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.