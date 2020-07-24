شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: المنتخب الأول سيمنعني من ضم رمضان صبحي في المعسكرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: «المنتخب الأول سيمنعني من ضم رمضان صبحي في المعسكرات».

وتابع غريب: «اتفقت مع حسام البدري على ضم اللاعب في أولمبياد طوكيو».

وأشار: «بالنسبة لاحتراف رمضان صبحي أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله».

وذكر أنه يتابع عمر مرموش، لاعبنا المصري المحترف في فولفوسبورج الألماني.

وأكد: «عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم في الأولمبياد».

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وأشار: «أتابع مرموش جيدا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية».