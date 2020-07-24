شكرا لقرائتكم الخطيب يواصل متابعة إتمام المباني الانشائية في فروع الأهلي الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل جهود محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي خلال الفترة الحالية لمتابعة عملية الإنشاءات في الفروع الثلاثة حيث يُكثّف الخطيب جولاته في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد من أجل الإطمئنان على العملية الأنشائية وحرض رئيس النادي على القيام بجولة تفقدية في فرع مدينة نصر الاربعاء الماضي للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة إنجاز المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن الخطة الإنشائية التى وضعها مجلس الإدارة لتقديم أفضل الخدمات التى تليق بعضو الجمعية العمومية لنادى القرن الأفريقي، وحرص الخطيب على متابعة الأعمال الخاصة بأسوار النادى الجديدة التى تأتى استكمالا للبوابة الرئيسية التى تم افتتاحها فى وقت سابق، كما تفقد الخطيب أرض الجراج السطحى الجديد الذى تتواصل أعمال تشييده حاليا بهدف إنجازه فى أقرب وقت لإنهاء أزمة تكدس السيارات.

من جانبه، كشف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، تفاصيل الجولة التفقدية للكابتن الخطيب اليوم، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع فى مخطط إنجاز كافة المشروعات الإنشائية داخل فرع مدينة نصر والتى تسير بالتوازى مع العديد من المشروعات الإنشائية الأخرى التى يشهدها مقر النادى بالجزيرة وفرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس، وأضاف أن الخطيب تفقد اليوم أعمال التشييد والبناء الجديدة للبوابة الرئيسية بشارع حسن مأمون بالإضافة إلى ارض الجراج الجديد الذى تتواصل الأعمال فيه لإنجازه فى أقرب وقت.

وأوضح أنه بعد الحصول على كافة الموافقات الخاصة بالجراج الجديد حصل النادى ايضا على المجسات الخاصة بالجراج الذى يسع 665 سيارة وتشهد الأيام المقبلة الحصول على المقايسات الخاصة بالمشروع مع تزويد الجراج بأعمدة الإنارة عقب الموافقات الخاصة بذلك، واشار المهندس سامح على كامل إلى أن مشروع إنشاء الجراج يتضمن أيضا نقل عدد من الملاعب الخاصة بالأعضاء إلى مكان آخر خلف مجمع حمام السباحة من أجل استغلال هذه المنطقة فى إنجاز المشروع الضخم الذى يعد أحد أهم المشروعات الإنشائية التى يستهدفها مجلس الادارة لخدمة أعضاء النادي.

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وقال المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، إن الأعمال متواصلة أيضا فى البوابة الفرعية، حيث تشهد الفترة الحالية وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، مشيرا إلى أن عملية التطوير تشمل أيضاً أكاديمية النادى الأهلي، من خلال تغيير أرضية الملاعب التى كانت نجيلا صناعيا، بالإضافة إلى تدشين العديد من المدرجات الجديدة وتوفير أماكن خاصة لأَولياء أمور اللاعبين وإقامة لاند سكيب، وهذا المشروع أيضا قارب على الانتهاء.

وذكر المستشار الهندسى لمجلس الإدارة أن جميع المشروعات الإنشائية فى مقر النادى بالجزيرة وتحديداً أعمال التشييد الخاصة ببوابة النادى الرئيسية على المرسى وفروع النادى المختلفة تتم بالتوازى مع الاعمال الانشائية بالفروع الاخرى ،مؤكدًا أن الأعمال مستمرة ولا تتوقف من أجل انجاز هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.