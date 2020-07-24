مايك تايسون يعود إلى حلبة الملاكمة

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يعود بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون إلى الحلبة لخوض مباراة استعراضية ضد بطل العالم السابق في أربعة أوزان مختلفة روي جونز جونيور.
ومن المقرر إجراء المباراة في 12 سبتمبر في لوس أنجليس.
وكانت آخر مباراة احترافية لتايسون (54 عاما) في عام 2005، حين هزمه الأيرلندي كيفين ماكبرايد. وكانت هذه خسارته السادسة من مجموع 58 نزالا في مسيرته الاحترافية.
وكان آخر نزال لمواطنه الأميركي جونز (51 عاما) في فبراير 2018، عندما فاز على سكوت سيغمون.
وقد أقرت لجنة الرياضة في ولاية كاليفورنيا إقامة المباراة، التي ستكون من 8 جولات، وتُبث عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة.
كان تايسون قد أصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عاما، عندما هزم تريفور بيربيك في عام 1986.
وأجج مؤخرا شائعات عن عودته إلى حلبة الملاكمة، عندما نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهره أثناء تمارين.
وكان تايسون، في عام 2006، قد شارك في عدد من المباريات الاستعراضية من أربع جولات أمام كوري ساندرز، إذ كان بحاجة إلى المال وقتها بعد إفلاسه في عام 2003.
وأثير في الآونة الأخيرة حديث عن نزال بين تايسون ومنافسه السابق إيفاندر هوليفيلد، الذي اعتزل في عام 2014.
وفاز هوليفيلد (57 عاما) بالمباراتين اللتين جمعتهما في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك المواجهة الشهيرة في عام 1997 حين استُبعد تايسون بسبب عض أذن خصمه.
وحصل جونز جونيور، خلال مشواره الرياضي، على ألقاب عالمية في الوزن المتوسط والوزن المتوسط الخفيف والوزن الثقيل الخفيف والوزن الثقيل.
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