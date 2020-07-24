شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالي: نجاح محمد صلاح فتح الطريق لتألق المصريين في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، تهنئته إلى محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد التتويج بالدوري.
وأكد عصام الشوالي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «محمد صلاح لاعب عالمي وسيحقق مزيد من البطولات وهو سيفتح الطريق للمصريين من أجل التألق في أوروبا».
وتابع: «تريزيجيه سيتألق بشكل أكبر وهو مؤهل للعب في أكبر الأندية في أوروبا».
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