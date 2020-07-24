شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح لفريق الكرة الطائرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي تدريباته، مساء الخميس، تحت قيادة إيهاب محمد علي المدير الفني للفريق بالملاعب المفتوحة. وخضع الفريق لتدريبات في الجيم لاستكمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. كما أدى الفريق تدريبات بالجري حول الملعب عقب انتهاء تدريبات الجيم ثم استكمل الفريق التدريب بالتسديدات والدفاع . وأشاد الجهاز الفني للفريق بأداء اللاعبات والتركيز بالتدريبات، كما حرص الجهاز الطبي للفريق علي متابعة الحاله الصحية ودرجات الحرارة للاعبات للتأكد من سلامتهن وعدم إصابة أي منهن بفيروس كورونا المستجد. وقام مسئولو الملاعب المفتوحه بالزمالك برش الملعب وإجراء كل وسائل التعقيم تنفيذا لقرار وزارة الصحة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران مفتوح لفريق الكرة الطائرة بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.