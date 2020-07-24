‏«الزمالك يقدر»..عصام الشوالي يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، أن نظام مباريات الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يصب في مصلحة فريقي مصر الأهلي والزمالك. وأضاف الشوالي في تصريحات تليفزيونية:«الأندية المغربية يكون لها الأفضلية في المباريات الواحدة الفاصلة ولكن عودة نظام الذهاب والاياب في مصلحة قطبي مصر». وواصل المعلق التونسي:«الزمالك أصبح مرشحا قويا للفوز بدوري الأبطال رغم أنه لم يكن مؤهلاً في بداية انطلاق المسابقة». وتابع: «الزمالك نادي كبير وله تاريخ عظيم ومن المؤكد أنه مرشح بقوة واتوقع أن النهائي سيكون قويا للغاية». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن النهائي سيكون مصري بمغربي بصعود طرف من مصر واّخر من المغرب للمباراة النهائية. الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء وسيقابل الأهلي فريق الوداد في نصف نهائي المسابقة القارية للنسخة الجارية. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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