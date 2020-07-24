شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك سيدات يستأنف تدريباته وإصابة سهيلة خالد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي تدريباته مساء الخميس تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني بالملعب المفتوح بمقر النادي وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي شخص منهم بفيروس كورونا. . وشهد التدريب إصابة سهيله خالد بشد في العضله الضامه مما استدعي خروجها من التدريب. وعقد قاسم إبراهيم جلسه فنيه قبل بدء التدريبات لمناقشة بعض التعليمات الفنيه للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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