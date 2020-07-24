شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يفاجىء تريزيجيه.. ويوجه صدمة لصفقة الأهلي الجديدة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأوليمبي قبل دورة طوكيو.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية: «طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير وأحد الركائز الأساسية، ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلي فسيدخل في منافسة مع لاعبين ‏آخرين بسبب عدم مشاركته وأثبات جدارته».

وتابع: «محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأولمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في حالة موافقة ناديه».

وعن انضمام تريزيجيه، قال:«هو لاعب عالمي وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية، خاصةً بعد تألقه في المباريات الأخيرة