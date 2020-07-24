شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«يستحق الاحتراف في أوروبا».. مدرب يانج أفريكانز يتغزل في نجم ‏الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، ويانج أفريكانز التنزاني الحالي إن الملاعب في مصر أفضل بكثير من الملاعب في تنزانيا.

وأكد لوك إيميل في تصريحات متلفزة أن الدوري المصري من أفضل الدوريات في القارة بجانب الدوري التونسي والمغربي.

وعن أبرز لاعبي الكرة المصرية قال :«مصطفى محمد من أفضل اللاعبين في مصر ويستحق الاحتراف في أوروبا، بالإضافة إلى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش أيضاً».

الجدير بالذكر أن لوك إيميل قد رحل عن تدريب طلائع الجيش مطلع الموسم الجاري وتولى طارق يحيي المهمة خلفاً له.