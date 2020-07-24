شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يرفض محاولات الإبقاء عليه في «الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محاولات مسئوولي القلعة الحمراء على رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالإبقاء عليه داخل النادي.
وأكد «فتحي» للمقربين منه أنه التزم مع مسئوولي نادي بيراميدز بكلمة بعد توقيعه على الانتقال بداية من الموسم المقبل وحصوله على مقدم تعاقد عن الموسم الأول.
كان «عبدالحفيظ» قد عرض على اللاعب إمكانية الاستمرار مع الفريق والحصول على ترضية مالية تناسبه، لكن الجوكر فضل عدم الاستمرار.
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