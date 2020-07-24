شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يهدد بتصعيد أزمة عدم مشاركته مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئوولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، المشاركة في المباريات الودية والرسمية سواء في الدوري الممتاز أو دوري الابطال.
وعلمت «المصري اليوم» أن كهربا هدد بتصعيد أزمة عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلر المسئوولية، ووفقًا لمصدر داخل الفريق فإن كهربا يرفض بقاؤه على دكة البدلاء، في الوقت الذي لايزال فيه «فايلر» غير مقتنع بالأداء الدفاعي للاعب وهو ما تسبب في عدم مشاركته أساسيا.
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