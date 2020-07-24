شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ .. اللاعب يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ النجم المصري محمد صلاح حسم قراره بشان الإستمرار مع ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة من عدمه خلال تصريحات أدلى بها لأحد وسائل الإعلام الكولومبية عقب تتويج فريقه رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي.
وأكد أنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل، ويرغب في الاستمتاع بلحظة التتويج بالدوري الإنجليزي.
وشدد «مو» على احترامه للشعب الكولومبي، مؤكدا أنه زار دولة كولومبيا مرة واحدة واستمتع بالفاكهة الرائعة بها إلى جانب العلاقة الطيبة مع الشعب الكولومبي.
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