شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء: كورونا ضرتنى بعد الصليبى.. ولما أقف على رجلى هحدد مصيرى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش أن جائحة كورونا ضرت مشواره العلاجى للتعافى من الرباط الصليبى، وقال علاء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعض الناس متخيلة أن المصابين استفادوا من فترة توقف النشاط الكروى بسبب كورونا بالعودة للملاعب فى فرصة أسرع ، ولكن الحقيقة كورونا ضرتنى وعطلتنى، بسبب غلق الجيم الذى كان من المفترض أن أتدرب فيه فى مرحلة معينة ولكنها تأجلت لحين صدور قرار بفتح الجيم "

ويضيف أحمد علاء: "أخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بجرى فى الملعب وجلسات فى الجيم ولن ألحق ببداية الدوري".

وعن مصيره مع الأهلى قال أحمد علاء: "أقف على رجلى وأرجع الملعب ثم أحدد مصيرى مع الأهلى، وإحقاقًا للحق كل مسئولو النادى الأهلى سواء الجهاز الفنى وأخص بالذكر سامى قمصان أو الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود كانوا على تواصل دائم معى طوال فترة التعافى من اصابة الرباط الصليبى للاطمئنان عليَّ وأشكرهم كثيرًا".

وتأكد غياب أحمد علاء عن انطلاقة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بسبب حاجته لشهر ونصف ما يعادل 45 يومًا أخرى لإنهاء برنامج تأهيله من إصابة الرباط الصليبي التي داهمته فى يناير الماضى، حيث يؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى مران ناديه استعدادًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية وفقًا لتعليمات الجهاز الطبى.

وفى وقت سابق، قال أحمد علاء إنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود اختبار من المولى عز وجل، مؤكدًا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهدًا للعودة للملاعب بأفضل صورة".

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى، قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سببًا فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

وعن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء، "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.