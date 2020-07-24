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اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس يلغى كل بطولاته فى الصين بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس اليوم الجمعة إنه ألغى كل بطولاته في الصين في 2020 بعد قرار المسؤولين الرياضيين في البلاد بعدم استضافة أي بطولة دولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد اللاعبين في بيان صحفي أن التوجيهات تقضي بعدم إقامة أي حدث رياضي دولي في الصين حتى نهاية العام.

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ونتيجة لهذا القرار لن تقام بطولات شنغهاي للأساتذة والصين المفتوحة في بكين وتشينغدو المفتوحة وبطولة تشوهاي في 2020.

 

 

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