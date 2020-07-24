شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو الأهلى والزمالك يدعمون حمدى فتحى عقب الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو فريق الأهلي على دعم زميلهم حمدي فتحي، بعد تأكد إيجابية عينة المسحة الطبية التي خضع لها لفيروس كورونا المستجد ودعم لاعبى فريق الزمالك أيضا حمدي فتحي وعلى رأسهم عبدالله جمعة و محمد عواد على مساندة اللاعب وتوجيه رسائل عقب الإصابة .

وكتب عمرو السولية، عبر موقع التواصل الاجتماعى، قائلا "ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أقوى زي ما عودتنا" بينما كتب علي لطفي حارس القلعة الحمراء: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يشفيك ويعافيك".

ووجه محمود وحيد مدافع الأحمر، رسالة لـ"فتحي" من خلال حسابه قال فيها: "ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله ترجع أقوى من الأول" و نشر محمد عواد حارس الزمالك قائلا " "ألف سلامة عليك يا حبيبى" و أختتم عبدالله جمعة أيضا " الف مليون سلامة عليك يا حبيبى و أن شاء الله تقوم بالف سلامة " .

أكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن ناديه أجرى مسحة جديدة لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق اليوم داخل مقر النادي، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب أمس إيجابية، وبرر المصدر وجود حمدي فتحي في النادي اليوم، لإجراء المسحة الجديدة مؤكدًا أنه لم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

وكشف المصدر عن أن إجراء مسحة جديدة لحمدي فتحي جاء للتأكد من إيجابية العينة الخاصة به وخوفًا من حدوث أي خطأ في المسحات، خاصة أن الفريق بالكامل أجراها أمس في نفس التوقيت، موضحًا أنه في حالة التأكد من ايجابية عينة فتحي سيبدأ اللاعب العلاج والدخول في حجر صحي.

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