شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لإقناع فخر الدين بن يوسف بتمديد تعاقده موسمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادي الإسماعيلى لإقناع مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف لتمديد تعاقده مع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسم واحد، ويترقب المسئولون وصول فخر الدين بن يوسف لمصر تمهيدًا للانتظام فى تدريبات الدراويش لبداية رحلة تمديد تعاقده مع النادى، وأبلغ فخر الدين بن يوسف مسئولى الإسماعيلى بضرورة عقد جلسة لحسم ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بشكل نهائى، وقال مصدر مقرب من المهاجم التونسى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "فخر الدين بن يوسف أبلغ الإسماعيلى بأنه سيأتى للإسماعيلية لعقد جلسة مع المسئولين لحسم بعض الأمور المالية بين الطرفين، سواء فى العقد الجديد أو فى العقد القديم، حيث تتبقى له بعض المستحقات، وحال وصول الطرفين لاتفاق فى هذه المسائل سوف يوافق المهاجم على تمديد تعاقده، وفى حال تعنت المسئولين سيرفض البقاء لامتلاكه عروضًا أخرى".

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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يحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى على معالجة العقم الهجومى الذى يعانى منه الدراويش وظهر جليًا فى المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، حيث تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق وخسر من نادى مصر بهدف دون رد، ومنح جهاز الإسماعيلى مهامًا خاصة للمهاجمين حول كيفية تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص لاسيما أن تسجيل هدف وحيد فى مباراتين وأمام فرق متراجعة فى جدول مسابقة الدوري يمثل لغزًا غير مفهوم لاسيما قبل مواجهة مصر المقاصة الودية المقرر لها الأحد المقبل.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.