إيناسيو ينفي اتهامه بتسهيل انضمام كهربا للأهلي عبر البرتغال

نفى أوجوستو إيناسيو مدرب نادي الزمالك السابق، الاتهامات التي وجهت إليه بشأن ضمه لـ محمود كهربا إلى نادي آفيس البرتغالي لتسهيل انتقاله للنادي الأهلي.
وكان كهربا قد فسخ عقده مع نادي الزمالك مع نهاية الموسم الماضي، لينضم إلى نادي آفيس البرتغالي تحت قيادة إيناسيو مدرب الفريق، قبل أن ينتقل اللاعب إلى الأهليفي يناير الماضي.
وطالت الاتهامات إيناسيو مدرب الزمالك السابق في التعاقد مع كهربا لتسهيل انتقاله للنادي الأهلي فيما بعد، لكن المدرب البرتغالي نفى هذه الاتهامات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، حيث قال " بالتأكيد هذ الأمر غيرصحيح، فالحقيقة هي أن رئيس النادي من تعاقد مع اللاعب وعرضه علي فيما بعد".
وأضاف " وافقت على انضمام كهربا لأنني أعلم أنه لاعب يمتلك امكانيات كبيرة".
وبسؤاله عن بلوغ نادي الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، علق " أتمنى تتويج الزمالك بالبطولة، ويجب أن يدركوا ان المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية".
وأتم " النادي المفضل لي في مصر هو الزمالك، فانا أحب الجماهير وعلاقتي جيدة للغاية بهم".
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