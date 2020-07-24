جيلبرتو يكشف رأيه في أري بابل صفقة الزمالك

تحدث الأنجولي جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق، عن مواطنه أرى بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي والمرشح للانضمام للزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة. وارتبط اسم أري بابل بالانتقال إلى نادي الزمالك في الفترة الماضية بحسب تقارير صحفية. بحسب تقارير صحفية. وقال جيلبرتو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، " أري بابل يمتلك امكانيات كبيرة وقادر على مواجهات التحديات داخل نادي Advertisements الزمالك". الزمالك". وأضاف " بابل شارك مع المنتخب الأنجولي، وسيكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك". وعن تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي " قضيت 8 سنوات داخل النادي الأهلي، وحصلت على العديد من البطولات المحلية والافريقية". وأضاف " الأهلي نادي كبير، وأنا ابن الأهلي، وأرحب بأي منصب داخل القلعة الحمراء".

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