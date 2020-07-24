إسماعيل يوسف : الهدف الأساسي لـ الزمالك هو التتويج بدوري أبطال افريقيا

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الهدف الأساسي للقلعة البيضاء هو التتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم. وقال يوسف خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك، " الهدف الأساسي لنا هو التتويج بدوري أبطال افريقيا، لذلك نعمل على الاعداد الجيد لمباراتي الرجاء المغربي". لنا هو التتويج بدوري أبطال افريقيا، لذلك نعمل على الاعداد الجيد لمباراتي الرجاء المغربي". ويلتقي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري Advertisements ابطال افريقيا في نهاية شهر سبتمبر المقبل. ابطال افريقيا في نهاية شهر سبتمبر المقبل. وأضاف " كارتيرون وضع اشكيل مباراتي الذهاب والإياب أمام الرجاء قبل بداية فترة الإعداد". واختتم " مدرب الزمالك قادر على الوصول لهدفه بنسبة كاملة قبل نهائي افريقيا، والعودة لنظام مباراتي الذهاب والعودة سيساعد الزمالك".

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