ساري يعلق على هزيمة يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

تحدث ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس، عن خسارة فريقه أمام أودينيزي في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.
وخسر يوفنتوس أمام أودينيزي بهدفين مقابل هدف، ليعطل تتويجه بالدوري الإيطالي، إذ يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلانتا وصيفالمسابقة.
وأبدى ساري تعجبه خلال تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا، " المباريات باتت غريبة للغاية بعد العودة إلى لاستئناف النشاط الرياضي".
وأضاف " الخسارة أمام أودينيزي بسبب التشتت وأننا أردنا تحقيق الفوز بأي ثمن دون تحقيقتوازن".
وأردف : الغيابات الدفاعية تأثر على يوفنتوس بشكل واضح، وذلك لأننا افتقدنا الخبرة بعد إصابة كيلليني في مطلع الموسم، بالإضافة لغياب بونوتشي عن مباراة اليوم".
وبسؤاله عن مواجهة ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال ساري" لا أفكر في دوري الأبطال حاليا، فكل تركيزنا منصب على مباراة سامبدوريا من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي".
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