لاتسيو يحجز مقعده في دوري الأبطال

حجز لاتسيو البطاقة الرابعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد على ضيفه كالياري الخميس في اختتام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.



وبات رصيد لاتسيو، الذي حقق نقطة يتيمة في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة، 72 نقطة في المركز الرابع في حين تجمد رصيد كالياري عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.



كالياري كان المبادر للتهديف عند نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عبر جيوفاني سيميوني، قبل أن يعدّل لاتسيو النتيجة عبر سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش مع انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 47.



ودوّن الهداف تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني للنسور في الدقيقة 60 لينفرد بصدارة الهدافين بواحد وثلاثين هدفاً بفارق هدف واحد عن كريستيانو رونالدو.

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