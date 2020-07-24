رياضة | نجم منتخب مصر السابق يكشف عن سر الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق يكشف عن سر الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وفريق المقاولون العرب الحالي، إن طارق حامد من أفضل اللاعبين في مصر بوسط الملعب.

وأضاف إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "الجماهير كانت تهاجمني خلال لعبي بجانب طارق حامد في الزمالك".

وتابع "أرفض المقارنة بين طارق حامد وأليو ديانج فهذا الثنائي يمتلك امكانيات مميزة ومن نقاط القوة في الأهلي والزمالك".

وتحدث عن محمد النني قائلا "الظروف والأجواء وراء الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني".