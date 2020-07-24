رياضة | نجم الأهلي السابق يرشح هذا اللاعب لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يرشح هذا اللاعب لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إنه يتوقع عدم استمرار رمضان صبحي مع الأهلي في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "الأهلي تعاقد مع طاهر من أجل تعويض رمضان صبحي وهو بالمناسبة صفقة مميزة ومحترمة".

وتابع "طاهر عليه أن يكون على قدر شخصية النادي الأهلي، حيث ستكون المنافسة نارية بين اللاعبين".

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وقال علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إن بطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون هي معايير نجاح السويسري رينيه فايلر مع الأهلي.

وأضاف خلال تصريحاته عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كارتيرون مدرب الأهلي السابق رحل عن تدريب القلعة الحمراء بسبب عدم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الوصول للنهائي".

وتابع: "المنافسة بين الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية ستكون في مصلحة الكرة المصرية".