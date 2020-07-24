رياضة | نجم الفراعنة السابق: ما فعله محمد صلاح لم يتوقعه أحد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الفراعنة السابق: ما فعله محمد صلاح لم يتوقعه أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أنه لا يوجد أحد يتوقع ما فعله محمد صلاح مع ليفربول بالتتويج بالألقاب والبطولات .

وتابع سعيد في تصريحات خاصة على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن خروج صلاح للإحتراف نقطة تغير كبير في مشواره الكروي ، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون دافع قوي خلال الفترة القادمة .

وأكمل أن إصرار صلاح على الإحتراف من الدوري السويسري وعدم لعبه للأهلي والزمالك وقتها يُعد تفكير لاعب يبحث عن المجد .

ويذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.