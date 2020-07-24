رياضة | تشيلسي يقترب من حسم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقترب من حسم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يقوم بإجراء مفاوضات جدية بشأن التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي البريطانية بأن تشيلسي من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الألماني الشاب البالغ من العمر 21 عامًا ويبدو أن تشيلسي أقرب من أي وقت مضى من كاي هافيرتز وأنه يسعى ليكون ثالث صفقاته استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت الشبكة البريطانية أن تشيلسي تعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم آياكس الهولندي والألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني ويسعى للتعاقد مع كاي هافيرتز ليستمر في سياسته بضم اللاعبين الشباب.

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وأكدت الشبكة البريطانية أن تشيلسي دخل حاليًا في محادثات قوية مع باير ليفركوزن من أجل حسم الصفقة مقابل 70 مليون جنيه إسترليني ولكن النادي الألماني يطلب الحصول على 90 مليونًا بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بيتر تشيك المستشار الفني لتشيلسي سيتوجه إلى ألمانيا عقب نهاية الموسم الحالي يوم الأحد المقبل لإجراء المحادثات مباشرةً.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن النجم الألماني يسعى للانتقال إلى تشيلسي، حيث أعجب هافيرتز بمشروع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي واستمع إلى وعود النادي الإنجليزي واقتنع بها.

ونوهت الشبكة البريطانية أن تشيلسي على وشك التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في حالة الفوز في أي من مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز المتبقيتين أمام ليفربول وولفرهامبتون وهذا يكفي لتأمين مكانهم.

وألمحت الشبكة البريطانية أن تشيلسي لم يتعاقد مع أي لاعب في الصيف الماضي بسبب الإيقاف الذي كان موقعًا عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب خرق قواعد التعاقد مع اللاعبين الشباب.