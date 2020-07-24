رياضة | إبراهيم سعيد يطلق تصريح من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يطلق تصريح من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم نجم كرة القدم المصرية السابق أن ليس أي لاعب في الدوري المصري يستطيع اللعب للأهلي والزمالك .

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن اللعب للأهلي والزمالك ليس بالسهولة التي يتخيلها الكثير مشيراً إلى أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبين داخل قطبي الكرة المصرية صعبة على أي لاعب .

وتابع اللاعب الذي ينضم للاهلي والزمالك يبدء في تحدي كبير ويستطيع تحقيق ألقاب وبطولات لن يحققها خارج الناديين .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.