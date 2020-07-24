رياضة | عصام الشوالي يتغني بـ " محمد صلاح" ويكشف عن رأيه فى تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عصام الشوالي يتغني بـ " محمد صلاح" ويكشف عن رأيه فى تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، تهنئته الى محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد التتويج بالدوري.

وأكد عصام الشوالي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح لاعب عالمي وسيحقق مزيد من البطولات وهو سيفتح الطريق للمصريين من أجل التألق في أوروبا".

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وتابع: "تريزيجيه سيتألق بشكل أكبر وهو مؤهل للعب في أكبر الأندية في أوروبا".

ويذكر ان محمد صلاح توُج مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.

بينما يسعي محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا في بقاء فريقه بالبريميرليج وكان قد سجل فى مرمي أرسنال الجولة الماضية.